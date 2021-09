Incêndio destruiu grande área de vegetação | Foto: Bombeiros/Divulgação

Prata, Minas Gerais. Militares do 2° Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba foram acionados para combater um incêndio florestal na zona rural do Prata, cidade a 100 km de distância, próximo ao distrito de Jardinésia. Uma guarnição que realizava vistoria de prevenção de incêndio na região foi empenhada para atender a solicitação e ao chegar no local, constatou que se tratava de um incêndio de grandes proporções, com risco até das chamas chegarem a residências de trabalhadores de uma granja.

Foi realizado contato com a COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil) do Prata e com empresas de atividade agrícola na região solicitando apoio e articulando estratégias de combate a este incêndio. Com isso, 06 caminhões pipas e aproximadamente 30 pessoas estiveram diretamente envolvidas no combate, sendo o incêndio debelado após 9 horas de trabalhos coordenados, evitando que residências próximas fossem atingidas pelas chamas.

Estima-se uma área queimada de aproximadamente 15 hectares de pasto e cerrado.

