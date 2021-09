Falta de desejo sexual pode abalar a relação | Freepik Reprodução

Nosso caso tem início com a culpa e a baixa autoestima de uma mulher de 36 anos, que acredita que a falta de apetite sexual do marido, 40 anos, pode estar relacionada ao seu ganho de peso. Vamos chamar nossos personagens pelo nome fictício de Ju e Edu.

Ju e Edu transaram uma única vez em 2020, mesmo durante a pandemia de covid-19, que obrigou muita gente a ficar em casa. Ju alega que o marido simplesmente não tem vontade.

Edu está um pouco acima do peso, com uma barriga protuberante, o que pode estar causando uma queda na autoestima dele. Para ampliar o cenário de crise no sexo, ele apresenta queda nos níveis de testosterona, comum com o evelhecimento do homem, já que o organismo deixa de produzir ou reduz a produção do hormônio.

Ju gosta muito de sexo, ela diz que abraça o marido, beija e demonstra desejo, no entanto, Edu não avança ou não demonstra libido.

Problemas do cotidiano também podem afetar a vida sexual de um casal. Para o homem, preocupado com o trabalho, questões financeiras, preocupado com o futuro dos filhos, não há como fingir uma ereção.

O que Edu deve fazer é procurar auxílio de um médico urologista, que pode apontar uma solução, como a reposição de testosterona. A prática de exercícios físicos, com sessões de agachamento, podem elevar naturalmente os níveis de testosterona, o que ainda pode ser insuficiente para Edu, devendo ser acompanhado por um profissional.

A testosterona é um hormônio encontrado em maior quantidade no corpo masculino, onde atua na formação dos órgãos genitais, na produção de espermatozoides, na libido e em características físicas masculinas, como barba e pêlos corporais.

O que Edu não pode é assumir um papel sem representatividade no relacionamento sexual do casal. Edu se recusa a procurar um médico.

Ju não quer ficar privada de uma boa transa, mas afirma amar muito o marido. Não o ‘procurar’ para o sexo pode representar tranquilidade para Edu, mas causa angústia à Ju.

Negar buscar ajuda para entender melhor as motivações da falta de desejo faz com que Edu jogue para a parceira a decisão sobre o que fazer na relação. É Ju que está angustiada e sofrendo, que não sabe qual caminho tomar e que me pede ajuda.

Leia também: