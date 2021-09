Imagem reprodução

Um adolescente de 15 anos que vive em Londres, na Inglaterra, ficou com um cabo USB preso no pênis enquanto tentava medir o membro. O caso, que não identifica o garoto, nem quando ocorreu o incidente, foi relatado por médicos na revista científica “Urology Case Reports”.



A equipe médica que tratou dele precisou realizar uma cirurgia para remover o fio eletrônico da uretra do jovem. A publicação narra que o menino tentou retirar o cabo sozinho, mas acabou ficando com “as duas pontas penduradas em seu membro”. Ele procurou ajuda médica após urinar sangue.

A família o levou a um hospital desconhecido, que, posteriormente, o encaminhou para o University College Hospital London, para tratamento adequado. A cirurgia, conforme os médicos, ocorreu a partir de um corte entre a genitália e o ânus do adolescente, o que permitiu que o cabo USB fosse retirado.