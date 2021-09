O neto do radialista esportivo Luciano do Valle morreu na manhã desta quinta-feira (16), um dia após ser baleado na cabeça, durante um assalto, na rua Gama Lobo, no Ipiranga (zona sul da capital paulista) – Reprodução/ Lucas do Valle no Facebook



Lucas do Valle Oliveira, 29 anos, neto do narrador esportivo Luciano do Valle (1947-2014) morreu na noite de sexta (17), após permanecer dois dias internado, em estado grave, no hospital São Paulo, administrado pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

A morte foi confirmada pela jornalista Alessandra do Valle, mãe de Lucas, em postagem nas redes sociais. ​O Hospital São Paulo divulgou uma nota confirmando a morte, ocorrida às 20h53. Segundo a unidade, Lucas havia sido internado “após ferimento com arma de fogo em crânio, com quadro neurológico gravíssimo”.

Ele foi baleado na cabeça durante um assalto, por volta das 6h20 de quarta-feira, na região do Ipiranga (zona sul da capital paulista), quando se preparava para realizar gravações em uma quadra esportiva, na rua Gama Lobo.