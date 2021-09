Novo Conselho de Patrimônio tomou posse no dia 09 de setembro

Capinópolis, Minas Gerais. Tomou posse no último dia 09 de setembro, o novo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Capinópolis.

Patrícia de Oliveira Habib é a nova presidente do Conselho, que acaba de receber o reforço de Lussane Priscinote e do vereador Edward Sales. Os historiadores Cláudio Scarparo e Marina Braga, além do advogado Janeir Parreira de Lima, continuam à frente do conselho e buscam preservar os bens culturais tangíveis e intangíveis de Capinópolis.

O Conselho Municipal de Patrimônio é gerido pela pasta da Educação e Cultura — a Secretária é Iracilda Duarte.

Uma das metas é tombar a ‘Capelinha do Divino Pai Eterno’ como patrimônio Cultural de Capinópolis. A capelinha, como é carinhosamente conhecida, fica instalada na zona rural do Córrego do Queixada, em Capinópolis.

Assista à reportagem do Tudo Em Dia, veiculada em 2018