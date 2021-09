Residência estava desabitada há cerca de dois anos| Fotos: Bombeiros

Neste domingo, dia 19 de setembro, o 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Ituiutaba, atendeu inúmeros chamados envolvendo fogo, sendo a ocorrência destaque um incêndio em residência não habitada. Prontamente os militares trabalharam para debelar os incêndios obtendo êxito em todas as missões.

Por volta de 12h30 os bombeiros foram acionados para combater um incêndio em uma residência localizada na Rua Oswaldina Gomes Garcia, Novo Tempo II. A casa em questão foi tomada pelas chamas e teve a sua estrutura totalmente comprometida.

Segundo informações de vizinhos, o imóvel não possuí moradores há mais de dois anos e o mesmo era frequentado por usuários de entorpecentes.

Para a realização do combate à queima foram utilizados quatro mil litros de água. Felizmente ninguém se feriu em decorrência do fato.

Não se pode afirmar com precisão o que deu origem ao fogo.

Outros registros de incêndio

Incêndio no Pirapitinga | Foto: Bombeiros/Divulgação

Vários outros incêndios de naturezas diversas foram atendidos pelos bombeiros, como um grande incêndio em área urbana não protegida que causava risco as residências que estavam próximas no Bairro Pirapitinga. A vegetação rasteira muito seca e de grande volume contribuiu para a rápida propagação do fogo, que ocasionou grande desprendimento de fumaça que acarreta prejuízo a saúde dos moradores vizinhos ao ocorrido. Segundo informações de testemunhas, o incêndio foi ocasionado pela ação humana, sendo este criminoso.

“A região ainda encontra-se no período de estiagem, que as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar tem sido frequente, o que contribuiu para a propagação dos focos de incêndio. Desta forma ao presenciar alguma pessoa colocando fogo em qualquer lugar ligue e denuncie através do número 181, para que em caso de incêndio criminoso o responsável seja punido, pois o fogo, assim como o desprendimento de fumaça causa vários danos a saúde e a vida de pessoas e animais”, ressaltou a assessoria do 2º Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba.

Os bombeiros também trabalharem atendendo ocorrências de atendimentos pré hospitalar, vistorias em hidrantes e vistorias em risco de inundação / alagamentos/ enxurradas, como forma de se preparar para o período chuvoso.