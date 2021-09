Capinópolis, Minas Gerais. Um homem de 27 anos foi alvejado com seis disparos de arma de fogo na noite da última segunda-feira (20.set.2021). A tentativa de homicídio foi registrada por volta das 20h50 na Avenida Realino Vieira do Nascimento, no residencial Vale dos Sonhos.

As informações a seguir constam em ocorrência. Segundo relato de testemunhas à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), dois suspeitos chegaram em uma moto vermelha, possivelmente em C300, e o garupa disparou seis vezes contra o homem. Segundo informações, mesmo baleado, o homem conseguiu derrubar o autor dos disparos, no entanto, os dois ocupantes da motocicleta fugiram.

O homem baleado foi socorrido e encaminhado ao Pronto Atendimento de Capinópolis com perfurações no abdômen e ombro — um outro disparo atingiu de raspão a cabeça da vítima.

Uma testemunha afirmou aos policiais militares que o autor dos disparos portava um revólver.

Um morador da localidade relatou que estava no interior de sua residência, quando ouviu os estampidos e saiu para ver o que estava ocorrendo, momento em que viu a vítima ensanguentada e pedindo ajuda. Dois familiares prestaram socorro ao homem baleado, e o encaminharam para atendimento médico.

Segundo a PMMG, muitas marcas de sangue ficaram no local.

Ainda de acordo com a PMMG, o suspeito do crime tem 21 anos e é natural do Rio Grande do Norte. A PMMG informou que o autor dos disparos teria adquirido a moto CB 300 da vítima recentemente.

O padrasto do suspeito dos disparos disse aos militares que ele irá se apresentar às autoridades nesta terça-feira, acompanhado de um advogado.

A Polícia Civil deve investigar se os fatos tem relação com envolvimento com drogas. Uma mulher também será investigada por, supostamente, ter fornecido informações da localização da vítima aos autores.

O suspeito de ser autor da tentativa de homicídio não tem passagens pelo sistema judicial. A vítima tem passagens por uso e consumo de drogas e porte ilegal de arma branca.

O homem de 27 anos foi encaminhado ao Hospital das Clínicas da UFU em Uberlândia. O hospital não repassou informações sobre o estado de saúde da vítima.