Alunos da Escola Municipal Higino Guerra durante aula desta quarta-feira (22)

Capinópolis, Minas Gerais. Os profissionais da educação da rede municipal de ensino retomaram hoje (22.set.2021), as atividades presenciais. Mesmo com o número reduzido de alunos, fragmentos da normalidade pré-pandemia estão sendo reavidos.

Iracilda Duarte, Secretária Municipal de Educação e Cultura, mostrou em detalhes como os alunos seriam recebidos nas escolas e quais os protocolos de saúde foram adotados. Veja:

Os alunos estão tendo a temperatura aferida ao entrarem nas instalações das escolas, devem desinfetar a sola dos calçados em um tapete sanitizante e as mãos com álcool gel. Dentro das salas de aula, o distanciamento entre carteiras obedece o parâmetro de 90cm e as filas para entrar na escola ou para seguirem ao bebedouro, contam com marcação.

A supervisora Jéssica Dias, da Escola Higino Guerra, comemorou o primeiro dia de retorno. “Eu vejo este retorno como algo muito positivo. A escola é essencial na vida dos estudantes, principalmente, na vida das crianças. Essa pandemia deixou nossas crianças ociosas, presas dentro de casa e sem o fator da socialização tão essencial para o desenvolvimento humano. Eu acredito que essa volta foi feita de uma forma muito segura e no momento muito oportuno. Nossa crianças chegaram aqui com brilho nos olhos, dava gosto de ver. Os protocolos de segurança foram cumpridos, respeitaram todas as regras, participaram com entusiasmo das aulas. Nós, hoje, demos o primeiro passo para o retorno gradual de uma forma muito positiva ”, disse a supervisora.

Ao Tudo Em Dia, Iracilda Duarte ressaltou os desafios gerados pela ansiedade de todos diante dos imprevistos impostos pela pandemia, no entanto, destacou que o retorno foi muito bem sucedido. “Os diretores me ligando, falando da tranquilidade que está. Da conscientização das crianças, como eles estão agindo. Ressaltaram a felicidade dos professores. A gente só saberia o resultado do retorno, quando retornássemos. Foram dias de muitos desafios, mas, graças a Deus, estamos vencendo. E o mais importante, estamos vivos e com saúde”.

A volta às aulas em Capinópolis ocorre de maneira híbrida. Para que os estudantes retornem às salas de aulas de maneira presencial, é necessária a autorização dos pais e/ou responsáveis, que deverão assinar um termo de consentimento. Os pais e/ou responsáveis que não autorizarem o retorno dos filhos, também devem assinar o documento e entregar nas escolas.

Os alunos que não voltaram às salas de aula, continuarão com o ensino on-line, com apoio do Programa de Educação Tutorado (PET). Os professores darão suporte a estes alunos por volta das 10h30 nos grupos de WhatsApp.