Blitz educativa ocorreu no Centro de Ituiutaba | Foto: PMMG

Ituiutaba, Minas Gerais. Uma blitz de cunho educativo/preventivo em alusão a Semana Nacional do Trânsito que teve a participação de vários agentes que compõem os órgãos responsáveis pelo trânsito em Ituiutaba.

A Semana Nacional do Trânsito ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro, com o seguinte tema: “No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. Nesse período, objetivando a redução do número de acidentes de trânsito, bem como despertar os condutores de veículos para a importância da contribuição de cada um em prol de um trânsito mais humano e seguro, os órgãos Secretaria Municipal de Trânsito de Ituiutaba e Patrulha de Trânsito (PATRAN) da PMMG, Base de Segurança Comunitária, Bombeiros Militares e SEST SENAT de Ituiutaba, estarão realizando blitz educativas conjuntas relacionadas à Educação no Trânsito, na cidade de Ituiutaba.

Hoje ocorreu Blitz educativa na rua 20 com av. 9, Centro de Ituiutaba, local onde foram distribuídos panfletos educativos aos motoristas e transeuntes. Um veículo acidentado foi exposto no local para chamar a atenção daqueles que por ali passarem para a necessidade de termos mais responsabilidade no trânsito.

