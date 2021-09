Foto: PMMG

Ituiutaba, Minas Gerais. Um homem de 39 anos fraturou a costela em um acidente de trânsito na MGC-154, na tarde da última quarta-feira (22.set.2021).

O veículo Fiat Uno, vermelho, licenciado em Santo Antônio do Ampo/MG, ocupado por três pessoas, transitava sentido BR 365, quando na altura do km58, colidiu com o veículo GM D10, vermelha, licenciado em Abadia dos Dourados/MG, que atravessa a rodovia, sentido Bastos. O veículo D10 era ocupado por duas pessoas.

Além do motorista do Fiat Uno, outros dois passageiros tiveram escoriações. O condutor da Chevrolet D10 não teve ferimentos, já a passageira apresentou alguns ferimentos leves.

Segundo a PMMG, os veículos e condutores estavam em situações regulares.

O condutor da GM 10 disse que não percebeu a aproximação do Fiat Uno e, tentou atravessar a rodovia, tendo o veículo colhido em sua lateral esquerda pelo Fiat Uno.