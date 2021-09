Em seu primeiro compromisso oficial na temporada, o Fiat Gerdau Minas foi à quadra nesta quinta-feira (23) para encarar o Olympico Apan Eleva, na abertura do grupo B do Campeonato Mineiro Masculino de vôlei. Jogando no ginásio poliesportivo General Rubens Mário Brum, em Araguari, o time da rua da Bahia, vice-campeão da última Superliga, venceu por 3 sets a 2, parciais de Com grande atuação da dupla Willian-Vissoto, time da rua da Bahia venceu por 3 sets a 2, parciais de 22/25, 25/17, 22/25, 25/14 e 15/10.

O Minas deu uma pequena mostra do que pode render a dobradinha formada pelo levantador Willian e o oposto Leandro Vissoto. A dupla mostrou muita afinidade e foi determinante para o triunfo do time de BH.

“Vissoto é um cara fácil de jogar, independentemente da bola, da velocidade diferente. Ele é um é craque, sabe jogar muito bem, inteligentíssimo. Isso (o entrosamento) só vai melhorar com o passar dos jogos”, avaliou Willian ao analisar o aproveitamento do companheiro.

O experiente levantador de 42 anos projeta uma grande temporada para a equipe minastenista.

“Nosso time tem grandes objetivos, grandes sonhos. Estamos no começo, sofremos um pouquinho hoje (ontem), mas foi legal porque passamos por dificuldades”, acrescentou.

O Estadual terá sequência nesta sexta-feira (24). Às 18h, o Olympico tentará a reabilitação diante do Brasília vôlei. O Minas, por sua vez, pega o Azulim Gabarito Uberlândia, às 20h, ambas as partidas, novamente, em Araguari.