Neste domingo (26), o América encara o Flamengo, às 11h, na Arena Independência, em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A missão americana é colocar fim há um jejum de vitórias que dura 21 anos.

A última vez que o Coelho saiu vitorioso de campo frente ao time carioca foi em 18 de outubro de 2000, no Maracanã, pela Copa João Havelange. O placar foi 2 a 1 para os mineiros, com gols de Zé Afonso, aos 19 minutos do primeiro tempo e aos 36 do segundo tempo. Petkovic diminuiu para os donos da casa.

Desde então, ocorreram outros dois confrontos, sendo seis vitórias do Flamengo e dois empates; sendo sete gols marcados pelo Coelho e 15 sofridos.

América x Flamengo

No retrospecto geral, as equipes já se enfrentaram em 15 oportunidades, com nove vitórias do América, quatro empates e duas vitórias.

Neste ano o Flamengo ampliou sua superioridade frente ao Coelho, após a vitória por 2 a 0 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorreu em 13 de junho, no Maracanã, pela 3ª rodada. A rede balançou aos 23 minutos do primeiro tempo com gol de Bruno Henrique e aos 21 do segundo tempo com Rodrigo Muniz.