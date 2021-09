O América terá dois jogos adiados pela Série A do Campeonato Brasileiro devido à convocação de jogadores para a Seleção Brasileira na Data-FIFA, entre 7 e 14 de outubro. Os confrontos diante do Palmeiras e do Internacional, válidos pela 24ª e 26ª rodadas, devem sofrer alterações.

A CBF já havia comunicado que iria alterar as partidas de times que tivessem jogadores convocados para a Seleção Brasileira, como é o caso do Alviverde, que teve convocado o goleiro Weverton, além do Colorado, que não poderá contar com o volante Edenílson, chamado por Tite. Os jogadores vão vestir a Amarelinha nos jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

O jogo diante do Palmeiras estava marcado para 6 de outubro, às 21h30, na Arena Independência. O confronto com o Inter ainda não tinha data e horário definidos, mas havia previsão de ser realizado em 13 ou 14 de outubro.

No primerio turno, o Coelho teve adiado o duelo com o São Paulo, válido pela 19ª rodada, que foi realizado na última quarta-feira (22). Os times empataram sem gols no Morumbi.

Confira os jogos do América antes desses confrontos:

26/09: América x Flamengo, às 11h, no Independência, pela 22ª rodada

02/10: Cuiabá x América, às 17h, na Arena Pantanal, pela 23ª rodada

06/10: América x Palmeiras, às 21h30, no Independência, pela 24ª rodada

09/10: Juventude x América, às 21h, no Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada

13 ou 14/10: internacional x América, no Beira-Rio, pela 26ª rodada