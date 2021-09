O América foi notificado na manhã desta sexta-feira (24), pela Federação Mineira de Futebol (FMF), com a determinação do cancelamento da partida contra o Social, que se realizaria hoje, às 15h, no Estádio das Alterosas, em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro Feminino 2021.

O cancelamento da partida se deve a problemas enfrentados pelo Social, que não realizou o registro de suas atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O registro é um pré-requisito para habilitar qualquer equipe a disputar competições oficiais. Sendo assim, a FMF confirmou o cancelamento da partida e determinou a vitória do América por W.O. pelo placar de 3 a 0, conforme prevê o regulamento da competição.

A coordenadora geral da equipe, Luiza Parreiras, destacou a forma como atletas e comissão técnica receberam a notícia do cancelamento do jogo. “A notícia do cancelamento da partida foi recebida com muita frustração e surpresa. As nossas atletas vinham estudando o adversário e se preparando com muita dedicação. Todas as questões de logística e comprimento dos protocolos da partida já estavam prontos, cumprindo as nossas obrigações como mandante”, disse.

As atletas americanas agora passam a se preparar para o primeiro clássico da competição. No próximo sábado, o América enfrentará o Atlético-MG, às 15h, no Sesc Venda Nova, pela 2ª rodada do estadual. Com a oficialização do cancelamento, a programação das Spartanas foi alterada. As atletas terão um treino nesta tarde, no Sesc Venda Nova, para fechar os trabalhos desta semana.