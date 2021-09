Bairros da região metropolitana de Belo Horizonte ficarão sem água nesta sexta-feira (24) devido ao rompimento da rede adutora de água no Condomínio Estância do Hibisco, em Contagem. A Copasa informou que a interrupção foi em caráter excepcional.

Segundo a empresa, técnicos estão corrigindo o vazamento de água e que os serviços devem ser finalizados até o fim da tarde desta sexta. O fornecimento de água será restabelecido até a madrugada de sábado (25).

Veja os bairros afetados:

Betim: bairro Icaivera.

Contagem: bairros Buganville, Camilo Alves, Chácaras Campo Alegre, Chácaras Contagem, Chácaras Solar do Madeira, Colonial, Condomínio Estancia San Remo, Condomínio Vila Do Lago, Conjunto Habitacional Campo Alto, Darci Ribeiro, Estância do Hibisco, Estâncias Imperiais, Granja Ouro Branco, Icaivera, Nazaré, Nova Contagem, Quintas do Jacuba, Retiro, Santa Filomena, Santa Helena, São Joaquim, Sapucaias, Sítios Rurais Jardim Recreio, Tropical, Tupã, Vila Estaleiro, Vila Ipê Amarelo, Vila Nova Esperança e Vila Renascer.

Esmeraldas: Monte Sinai, Novo Retiro, Recanto da Mata, Recanto Verde, Recanto Verde 2, Recreio do Retiro, Recreio do Riachinho, Retiro e Serra Verde.

Ribeirão das Neves: Alterosa, Jardim Verona e Veneza.