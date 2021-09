Um caminhão tombou e atingiu uma casa no bairro Santo André, na região Noroeste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (24).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o muro de uma residência com dois pavimentos foi atingido e uma coluna de sustentação da casa danificada. Apesar dos danos ninguém se feriu.

A Defesa Civil da capital está no local avaliando os danos. O Corpo de Bombeiros cortou a alimentação elétrica do caminhão e coloca serragem na rua por causa do óleo derramado. A via está interditada.