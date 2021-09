Apesar da seca que provoca uma crise hídrica sem precedentes, a Copasa afastou, pelo menos por enquanto, o risco de racionamento de água na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas isso não significa que é possível esbanjar no consumo do líquido.

Muito pelo contrário, o desperdício deve ser evitado para que o desequilíbrio, como o enfrentado no setor elétrico, também não assombre os brasileiros. Com pouca chuva em 2021, a Copasa explicou que o fornecimento de água está assegurado no Estado porque os reservatórios estão com estoque do ano passado.

Por isso, ressaltou que é preciso fazer o uso consciente da água e economizar. Atualmente, não existe legislação que multa quem desperdiça água em Minas. Mas o consumo exagerado é punido com o aumento na conta de água. “Existem os níveis de tarifas, que coíbem o desperdício”, informou a Copasa.

Além de fazer doer no bolso, a companhia afirmou que trabalha com outras estratégias para alertar a população sobre a importância de não deixar a água jorrando sem necessidade. “A empresa mantém campanhas contra o desperdício durante todo o ano. Os gestores da companhia também destacam a importância de economizar água”, descreveu.

Ainda conforme a Copasa, atitudes simples podem garantir que a população mineira passe esse período em situação melhor que outros estados. Confira como você pode contribuir para que a água continue chegando à casa de todas as pessoas em quantidade suficiente:

1 – Reaproveite a água da máquina de lavar

A água que a máquina de lavar roupa usa para o enxágue pode ser utilizada para limpar o chão da cozinha ou do quintal. Basta retirar a mangueira de vazão do cano e desviar o fluxo para um balde. Dependendo do número de enxágues, dá para economizar até três baldes cheios por lavagem e reutilizar a água em outras tarefas diárias.

2 – Ar-condicionado

O seu ar-condicionado fica pingando água? Coloque um balde embaixo da goteira e utilize a água captada para outras atividades domésticas.

3 – Balde no chuveiro

Quem usa chuveiro a gás precisa ligar o equipamento e deixar a água escorrer pelo ralo enquanto ela esquenta. Quem não quer encarar a água fria pode colocar um balde embaixo da ducha enquanto o chuveiro esquenta e usar a água para dar descarga no vaso sanitário. A economia pode chegar a até 10 litros.

4 – Lavagem de frutas e legumes

Na hora de lavar frutas, legumes ou verduras, use uma panela ou tigela com água, em vez de usar água corrente. Depois, use essa mesma água para outras tarefas, como limpar o chão ou para regar as plantas.

5 – Eficiência no banho

Otimize seu tempo e consumo de água no banho. Desligue o chuveiro ao ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Cada cinco minutos de banho gasta 60 litros de água. Se você reduzir o tempo no chuveiro em um minuto, por exemplo, economiza 12 litros.

6 – Carro limpo sem desperdício

Quando for lavar o carro, não utilize mangueira. Troque o utensílio pelo balde. Outra forma de economia é a ecolavagem: é possível deixar o veículo limpo e protegido com menos de um litro de água. Para viabilizar, você precisa de um shampoo especial para lavagem, dois panos de microfibra e um borrifador com 400 ml de água.

7 – Na pia do banheiro

Desligue a torneira ao fazer a barba, lavar as mãos ou escovar os dentes. Uma torneira ligada gasta de 12 a 20 litros por minuto. E depois do uso verifique se a torneira ficou bem fechada. O pinga-pinga gera um consumo de 6,5 mil litros ao longo do mês, o suficiente para 45 pessoas tomarem banhos com duração de 15 minutos.

8 – Invista nos acessórios

Na loja de utilidades domésticas ou ferragens, pergunte sobre os arejadores ou pelos redutores de vazão, itens que podem reduzir o consumo em pelo menos 20%. Outra opção são as válvulas de descarga de duplo acionamento, que permitem o despejo de três ou seis litros d’água.

9 – Louça suja de molho

Deixe as panelas, pratos e utensílios sujos de molho por alguns minutos antes de lavá-los. O procedimento ajuda a soltar a sujeira. Durante a lavagem, deixe a torneira fechada enquanto ensaboa e use água corrente só na hora de enxaguar. Importante lembrar que a máquina de lavar-louça gasta cerca de 40 litros, utilize-a somente quando estiver cheia.

10 – Procure os vazamentos

Fique atento aos vazamentos na sua casa. Segundo a Copasa, uma torneira mal encaixada pode desperdiçar, em média, 2.088 litros por dia ou 62.640 litros por mês. Uma forma de verificar se há vazamentos é fechar todas as torneiras e monitorar o hidrômetro. Se o ponteiro do registro continuar girando, é sinal de que há vazamento. Procure um profissional qualificado para identificá-lo e consertá-lo.