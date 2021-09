A falta de chuvas no Estado já está impactando no fornecimento de água pela Copasa em pelo menos 23 municípios de Minas.

Em resposta a questionamento feito formal da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (Arsae-MG), a Copasa alegou, além de problemas operacionais, a estiagem e o aumento de consumo de água devido às altas temperaturas.

Entre 10 e 13 de setembro, a agência recebeu, por meio da ouvidoria, reclamações sobre desabastecimento em várias cidades do Estado e deu sete dias úteis para que a companhia se explicasse.

A resposta foi enviada às 17h30 dessa quinta-feira (23), dia em que se encerrou esse prazo.

Os problemas operacionais relatados pela Copasa são: paralisações para correção de vazamentos e substituições de registros de manobra; rompimento de redes; correção de vazamentos não-visíveis; e problemas eletromecânicos, como quebra de bombas.

A situação é agravada pelo período atual. Segundo a Copasa, “falta de chuva, que impacta na vazão de captações superficiais e poços”, “altas temperaturas, que fazem o consumo aumentar substancialmente” e “fins de semana e feriados, quando também se eleva o consumo” são causas para o problema.

A Arsae-MG, no entanto, informou que o desabastecimento pontual nesses municípios não pode ser considerado como racionamento.

“O consumo elevado alinhado com a falta de chuvas faz com que algumas captações superficiais e poços tenham sua oferta impactada, mas nem sempre a ponto de ser enquadrado como ‘Racionamento’ nos moldes da Resolução Arsae-MG 68/2015. Tal situação pode afetar a oferta de água. Quando isso ocorre e somam-se os problemas comuns à operação dos sistemas (problemas operacionais citados acima) ocorrem impactos significativos no abastecimento, especialmente nas partes altas, que demoram mais tempo para serem abastecidas”, disse a agência, em nota.

As cidades onde houve foram relatados desabastacimento em setembro são: Araçuaí, Barão de Cocais, Belo Horizonte, Betim, Conceição do Mato Dentro, Contagem, Diamantina, Esmeraldas, Espinosa, Igarapé, Iturama, Juatuba, Machacalis, Patos de Minas, Pompéu, Ribeirão das Neves, Salinas, São Gotardo, São Sebastião do Paraíso, Sarzedo, Serro, Teófilo Otoni e Vespasiano.

Na resposta à Arsae-MG, a Copasa também informou que tem adotado medidas como trocas de equipamento, pesquisas, construções de redes de reforço e interligação de novos poços para contornar o problema de desabastecimento.