Nos oito primeiros meses do ano o Brasil registrou mais casos de internações de crianças e adolescentes (de 0 a 19 anos) que em todo ano de 2020. A informação consta no documento “COVID-19 e Saúde da Criança e do Adolescente”, divulgado nesta sexta-feira (24) pelo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), da Fiocruz.

Conforme o levantamento, em 2020 o país totalizou 14.648 casos confirmados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) confirmadas para Covid-19, o que correspondeu a 2,5% dos casos de SRAG por coronavírus no país. Desde total, foram 1.203 óbitos pela doença, o que correspondeu a 0,6% de todas as mortes brasileiras.

Já em 2021, até o mês de agosto, já foram 16.246 casos de hospitalização confirmados para a Covid-19. “Vale ressaltar que até agosto de 2021 foram notificados mais casos de SRAG hospitalizados por Covid-19 na faixa etária de 0 a 19 anos que em todo o ano de 2020, entretanto, permanece correspondendo a uma parcela muito pequena dos casos totais (1,5%)”, detalha o documento.

Ainda nos oito primeiros meses deste ano, conforme o levantamento, foram 1.195 óbitos confirmados por Covid-19 entre crianças e adolescentes. O número já é praticamente o mesmo do notificado em todos os meses de 2020.

Entretanto “40% dos óbitos por SRAG hospitalizados são do tipo não especificado e 2% permanecem em investigação etiológica, o que pode significar uma subnotificação dos óbitos por Covid-19. Em apenas 6% dos casos, outros agentes etiológicos (exceto Sars-Cov-2) foram identificados, com destaque para apenas 1 óbito notificado por influenza em menor de 1 ano, no ano de 2021”.

Recém nascidos são maioria

O estudo da Fiocruz concluiu ainda que a faixa etária de até 1 ano de idade possui o maior número de casos de internação pelo coronavírus (4.117) e, também, de óbitos (326), tanto em 2020 como em 2021. “Também para população integrada de forma precária à economia urbana, que mais sofre dos impactos da Covid-19”, complementa o documento.

Além disso, o documento traz ainda uma análise sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P), temporalmente associada ao coronavírus. Até junho de 2021 foram notificados 1.010 casos confirmados em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, sendo que 65 evoluíram para óbito (letalidade de 6,4%). Já entre os óbitos, 53,8% (35 deles) foram em crianças de 0 a 4 anos.

O documento completo pode ser acessado clicando aqui.