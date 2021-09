O Cruzeiro não terá desfalques por covid-19 para enfrentar o CSA, neste domingo (26), às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube divulgou a informação na tarde desta sexta-feira, após testar todos os jogadores do elenco.

“Comunicamos que todos os atletas e membros da comissão técnica testados para COVID-19, seguindo o protocolo para a partida contra o CSA, tiveram resultados negativos”, informou o clube por meio de nota.

A Raposa se prepara para enfrentar o time alagoano no fim de semana no Independência. É a quarta partida dos mineiros com a presença de público na Série B, a primeira no estádio do Horto. A equipe já atuou no Mineirão, contra o Confiança, e na Arena do Jacaré, diante de Ponte Preta e Operário-PR.

A comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo ainda deve contar com a presença de Keké, recuperado de cirurgia no pé direito. O atacante pode fazer a sua estreia pelo Cruzeiro. Ele foi contratado por empréstimo depois de se destacar pelo Tombense no Campeonato Mineiro.