O Cruzeiro termina a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na 13ª colocação, com 31 pontos, 13 atrás do CRB, quarto colocado do torneio – último do grupo de acesso para a elite do futebol nacional.

A 13 rodadas do fim do torneio, os mineiros precisam tirar a diferença para a equipe que está no quarto lugar e também ultrapassar outros oito adversários.

Com o fim da rodada, os mineiros ficam cada vez mais distantes do acesso para a Série A. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, uma equipe que chegar a 60 pontos terá 63,9% de chances de garantir o acesso.

Isso significa que a Raposa precisará somar mais 29 pontos ao menos para garantir a vaga entre os quatro primeiros colocados nas 13 rodadas seguintes – são 39 pontos em disputa. O time terá que alcançar 73,45% de aproveitamento nas rodadas finais.

O departamento de matemática aponta ainda que o Cruzeiro tem 0,6% de chances de subir à Série A do Campeonato Brasileiro.