A variante delta causou a sua primeira morte em Belo Horizonte, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Além disso, a cepa vem apresentando crescimento exponencial em Minas Gerais. Entre a última terça-feira (21) e esta sexta-feira (24), o número de registros da variante cresceu 71% no Estado, passando de 415 para 711.

Detalhes, como sexo, idade, condição de saúde (se havia comorbidade) e estado de vacinação da primeira vítima fatal da variante na capital mineira não foram divulgados, tanto pela secretaria estadual como pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De acordo com a SES, até o momento já foram registrados 9 óbitos pela doença em todo o Estado, localizados nos municípios de Piraúba (1), Caratinga (2), Rio Novo (1), Claro dos Poções (1), Uberaba (1), Cabeceira Grande (1), Contagem (1) e Belo Horizonte (1).

O número de municípios com casos da variante delta passou de 109, na terça, para 129, sendo Juiz de Fora, na Zona da Mata, a cidade com mais casos (118). Em seguida aparece a capital mineira, que já registrou 85 registros confirmados da cepa.

A linhagem B.1.617.2 foi classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma variante de Atenção e/ou Preocupação (VOC – Variants of concern), estando sob vigilância mundial. Isso ocorre devido à possibilidade de maior transmissibilidade, assim como a necessidade do desenvolvimento de estudos que comprovem a efetividade dos imunizantes disponíveis até o momento contra ela.

“É importante ressaltar que a análise do cenário epidemiológico atual demonstra que, apesar do crescimento da variante delta, não houve alterações quanto às médias de internações de pacientes”, afirma a secretaria.

Genotipação

Ainda conforme a SES, o monitoramento em tempo real das variantes em circulação no Estado é feito pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde e a Fundação Ezequiel Dias (FUNED), em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



“O Observatório de Vigilância Genômica de Minas Gerais (OViGen-MG) tem realizado o monitoramento semanal das variantes circulantes no estado, por meio da amostragem aleatória realizada em 10 Unidades Regionais de Saúde, escolhidas estrategicamente devido à localização geográfica no território mineiro, totalizando 200 amostras analisadas por semana”, detalha a pasta.

Além do monitoramento das cepas, a SES também promove o acompanhamento dos casos confirmados e contatos, além do apoio técnico junto às Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Regionais de Saúde para obter mais informações para a investigação epidemiológica.

“A SES também está coordenando o alinhamento com a rede de laboratórios para fortalecer a vigilância genômica em Minas Gerais, além do contato direto com o CIEVS Nacional /Ministério da Saúde para direcionamento das ações em decorrência de casos confirmados”, complementa.

Por fim, a pasta reforça que a estratégia de aceleração da imunização é a principal medida de prevenção adotada, aproveitando para clamar à população que integra os grupos prioritários que não deixem de procurar uma unidade de saúde para a vacinação contra a Covid-19.

“Sem esquecer do reforço da segunda dose, já que só com o esquema completo é possível reduzir a transmissão da doença e evitar a forma grave”, finalizou.