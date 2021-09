O Atlético está com duas peças importantes neste período de jogos decisivos no departamento médico do clube. Os atacantes Savarino e Diego Costa se recuperam e a expectativa é de que o Galo possa contar com os dois jogadores no confronto com o Palmeiras, na terça-feira (28), que vale vaga na final da Libertadores, no Mineirão. A presença dos dois jogadores é importante, já que o Galo precisa balançar as redes para se classificar sem pênaltis.

Savarino se recupera de uma lesão no tendão do adutor da coxa direita e iniciou o período de transição física na Cidade do Galo. O Atlético até divulgou um vídeo do jogador fazendo um trabalho no campo com a ajuda do técnico Cuca, em um duelo “um contra um”. No início de setembro, quando estava servindo a seleção venezuelana nas Eliminatórias, o atacante se lesionou.

Já a situação de Diego Costa talvez esteja um pouco mais esclarecida, apesar do clube não divulgar o resultado dos exames de imagens do jogador. O centroavante sentiu um incômodo na parte posterior da coxa no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, na terça-feira (21). Diego foi substituído e logo começou os tratamentos.

O Atlético não informou se o jogador teve uma lesão e nem quanto tempo precisa para se recuperar, mas afirmou preparar o jogador para o confronto decisivo com o Palmeiras na terça-feira (28). Diego Costa entrou em campo cinco vezes pelo Galo, dois como titular. O jogador, que não entrava em campo desde dezembro de 2020, precisou de um tempo para conseguir ter mais minutos em campo.

O próximo compromisso do Atlético é contra o São Paulo, no Morumbi, às 21h, neste sábado (25), pela 23ª rodada do Brasileirão. O Galo quer manter a vantagem na tabela, mas não deve mandar todos os titulares a São Paulo, pensando na decisão de terça. Savarino e Diego Costa não viajam e seguem na Cidade do Galo em tratamento intensivo.

O primeiro jogo entre Palmeiras e Atlético, disputado no Allianz Parque terminou em 0 a 0. Com isso, se quiser se garantir na final, sem necessidade de disputa de pênaltis, para enfrentar Flamengo ou Barcelona de Guayaquil, precisa balançar as redes. Um novo 0 a 0 leva a decisão aos pênaltis, mas um empate com gols dá a classificação ao Palmeiras