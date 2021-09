A promoção Festival de Prêmios do Jornal Super não para. Nesta sexta-feira (24), no 8º sorteio desde o início da promoção, foram escolhidos mais 10 ganhadores – cinco deles faturaram R$ 1.000. (Confira a lista de ganhadores no fim da matéria)

Além do prêmio em dinheiro, os sorteados também levaram panelas antiaderentes, batedeira elétrica, churrasqueira elétrica e camisas do Sada Vôlei Cruzeiro e Galo Futebol Americano.

Um dos sortudos que faturou a bolada de R$ 1.000 foi o representante comercial Wladimir Miranda de Oliveira, 52, que já tem planos para curtir a grana com a esposa.

“Vou comprar uma cerveja gelada e comer um tira-gosto com a minha esposa que estava comigo no dia que eu depositei o cupom, na padaria que a gente sempre toma café durante a semana. Uma outra parte eu vou deixar para uma reforma que estamos fazendo lá em casa”, diz Wladimir.

O sorteio teve transmissão ao vivo nas redes sociais do Jornal O Tempo e na Rádio Super 91.7 FM durante o programa ‘Manhã Super’, apresentado por Paulo Roberto.

Ainda dá tempo de participar

A promoção vai até outubro. Para participar é simples, basta recortar e preencher corretamente o cupom publicado diariamente no Jornal Super. Depois, é só depositá-lo nas urnas que estarão distribuídas nos mais de 3.800 pontos de venda do jornal espalhados por toda Minas Gerais e é claro, torcer. Não esqueça de preencher tudo corretamente de acordo com o regulamento.

Ganhadores

10º prêmio: Churrasqueira elétrica – Fernanda Natália dos Santos

9º prêmio: Batedeira – Anderson de Souza Muniz

8º prêmio: Jogo de panela antiaderente – Ana Cristina Leão de Oliveira

7º prêmio: Camisa Sada Vôlei Cruzeiro – Sebastião Alves Lopes

6º prêmio: Camisa Sada Galo Futebol Americano – Yoshitada Detti

5º prêmio: R$1.000 – Celson Parreira Guimarães

4º prêmio: R$1.000 – José Geraldo Superbi

3º prêmio: R$1.000 – Eduardo de Rezende Duque

2º prêmio: R$1.000 – Francisco Petrônio Pereira dos Santos

1º prêmio: R$1.000 – Wladimir Miranda Oliveira