O calorão registrado nos últimos dias em Belo Horizonte e região metropolitana não deve se repetir nos próximos dias. Além disso, há possibilidade de chuvas isoladas para a capital e região no sábado (25) e domingo (26). As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.

O friozinho, inclusive, chegou a dar as caras na capital. A mínima registrada em BH foi de 12,1º C na estação do Cercadinho. Nos próximos dias, porém, a tendência é que a mínima se eleve lentamente: a expectativa é de 13 ºC para o sábado e de 15 ºC.

A máxima, por sua vez, deve ficar na casa dos 30 ºC. Nesta sexta, a expectativa é de 28 ºC em BH e de 31 ºC para a região metropolitana. No fim de semana, a previsão é de 28 ºC e 27 ºC .

As rajadas de vento, observadas nos últimos dias, devem perder força a partir desta sexta.

Interior

A menor temperatura registrada nesta sexta foi em Monte Verde, com 7,6ºC, e a máxima esperada é de 38 ºC no Triângulo. Há, ainda, expectativa de chuva para o Triângulo e Noroeste de Minas para o sábado.