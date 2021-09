Na primeira semana de vigência do Passaporte da Vacina contra a Covid-19, a maioria dos estabelecimentos que decidiram aderir ao Selo de Ambiente Seguro, autorizando a entrada apenas de clientes que comprovem a imunização com pelo menos a primeira dose da vacina, relatou que o público avaliou como positiva a medida da prefeitura. Até quinta-feira (23), 19 pedidos de adesão já haviam sido autorizados.

Os estabelecimentos que estão optando por terem o selo, por meio de um termo de ajustamento, continuam seguindo as normas de biossegurança contra a disseminação da doença, mas recebem o direito de funcionar com a capacidade de ocupação do alvará original, emitido pelo Corpo de Bombeiros.

“Betim é o primeiro município em Minas que instituiu o passaporte da vacina. Os estabelecimentos que aderem ao selo se tornam um ambiente seguro, pois passam a exigir que somente pessoas vacinadas entram naquele espaço. Mas os estabelecimentos que quiserem receber pessoas que não estão imunizadas podem permanecer dessa maneira. Estamos tendo uma procura grande para aderir à medida. A maioria da população prefere frequentar ambientes em que há controle das pessoas vacinadas”, afirmou, nessa quarta (23), o prefeito Vittorio Medioli em suas redes.

Segundo o procurador geral de Betim, Bruno Cypriano, o selo é uma medida que protege tanto clientes quanto funcionários de estabelecimentos. E ele adiantou que “serão divulgados no site da prefeitura aqueles que aderirem ao selo”.

O Hope Pub foi o primeiro estabelecimento em Betim a aderir ao passaporte, na sexta (17), quando voltou a abrir as portas com sua capacidade máxima de público. Sócio-proprietário do pub, Thiago Rodrigues contou que a maioria dos frequentadores apresentou o cartão de vacina. “Os que não levaram, a gente baixou o aplicativo do Conecte SUS e fez a consulta na hora. Essa medida, além de garantir a segurança das pessoas, foi a salvação dos estabelecimentos que trabalham com entretenimento em Betim”, salientou.