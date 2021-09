As moradoras de Três Pontas, no Sul de Minas Gerais, estavam vivendo um terror por causa de um homem de 30 anos que abordava mulheres com gestos, palavras e atos de cunho sexual e ainda as perseguia gerando medo e constrangimento nas vítimas. Ele foi preso nesta quinta-feira (23). O suspeito fez, pelo menos, dez vítimas com idades entre 12 e 21 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito primeiro abordava as vítimas e em seguida começava a agir com gestos, palavras e atos de cunho sexual. Não satisfeito, ele ainda ficava perseguindo as vítimas. O caso ganhou as redes sociais depois que uma vítima postou a foto do suspeito e contou sobre o que ele fazia.

A população ficou revoltada com a situação e a Polícia Civil começou a investigar o caso. O suspeito chegou a ser liberado após ser preso nesta quinta, por não haver mais flagrante, mas depois foi preso novamente por meio de um mandado de prisão preventiva. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam para saber se há mais vítimas.