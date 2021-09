A Rede Mater Dei de Saúde, que tem sede em Belo Horizonte anunciou nesta sexta-feira (24) que comprou 50,1% da empresa de inteligência artificial A3Data. A transação superou a cifra de R$ 40 milhões. Foram investidos R$ 25,080 milhões em aquisição secundária de ações, conforme modelos de incentivo financeiro alinhado entre as partes, e mais R$ 15 milhões em aquisição primária de ações.

Hoje, a A3Data é uma empresa especializada em dados e inteligência artificial, que tem métodos próprios voltados para o aumento da receita, redução de custos e melhora na satisfação dos clientes. Com a compra por parte do hospital de BH, vai desenvolver produtos na área de saúde.

Pelo acordo, os sócios e gestores da A3Data se manterão à frente do negócio, garantindo a continuação das práticas que a levaram a ser uma das referências na sua área de atuação. “Temos muitos pontos em comum com a A3Data, como alta capacidade de execução, referência de qualidade em nossos segmentos, cuidado com as pessoas e, principalmente, acreditamos e investimos em tecnologia”, explica Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei de Saúde.

“Com essa operação, vamos acelerar o desenvolvimento de inteligência para a aplicação de vários projetos. Alguns deles já estão em andamento. Podemos citar, por exemplo, novos modelos de remuneração, o que já vem sendo feito com sucesso em nossa instituição. Iremos também criar um núcleo de inteligência voltado para a área de saúde e ciências da vida”, completou o gestor.

Para Rodrigo Pereira, CEO da A3Data, a operação proporcionará uma alta especialização na área médico-hospitalar e dará mais capacidade financeira para a criação de produtos digitais, além de incorporar à empresa as melhores práticas de governança e ESG que já vigoram na Rede Mater Dei. “Isso tudo sem mudar nosso time e o nosso propósito de empoderar as pessoas por meio dos dados e nossas modernas práticas de gestão, como horizontalidade, agilidade e escuta ativa.”

A consumação da operação ainda está sujeita a determinadas condições precedentes.