trator

Quatro suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em furtos e roubos de maquinários agrícolas foram presos pela Polícia Civil de Minas Gerais, na quinta-feira (23/9), em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Um trator, furtado na cidade paulista de Oriente, foi recuperado durante a ação.

A máquina foi localizada pelos policiais civis na zona rural do município, próximo a uma plantação de cana de açúcar. No local, um dos suspeitos foi flagrado adulterando os sinais identificadores do veículo.

A ação policial foi deflagrada a partir de informações obtidas pela equipe de movimentações suspeitas na localidade. “A população que reside na zona rural deve ficar atenta a toda movimentação que fuja à rotina, sempre repassando tais informações às forças de segurança pública”, destacou o delegado que coordenou a ação, Carlos Fernandes.

Ainda foram apreendidas diversas ferramentas, dois veículos e utensílios utilizados para as adulterações. Dos presos, dois já possuem passagens policiais por receptação de implementos agrícolas. Um deles, inclusive, chegou a ser preso anteriormente pelas polícias civis de Minas Gerais e Goiás, no dia 29 de julho deste ano, quando foi flagrado em posse de uma escavadeira hidráulica subtraída na cidade de Goiatuba (GO).

Os suspeitos foram apresentados na delegacia e autuados em flagrante pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador e associação criminosa. Em seguida, foram encaminhados ao sistema prisional.