A Justiça de Minas Gerais deferiu, na tarde dessa quinta-feira (23), prisão dimiciliar ao ex-prefeito de Juiz de Fora, cidade na Zona da Mata mineira, Carlos Alberto Bejani e designou uma nova audiência para tratar do processo para o próximo 28 de setembro, às 13h. Ele deverá ser monitorado com uso de tornozeleira eletrônica. O Ministério Público do Estado recorreu da decisão, apresentando agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

A defesa do político alegou que ele sofre com condições pulmonares, não especificadas, e que precisa de “tratamento com oxigenação domiciliar”, além de ter pontuado a idade avança, – Bejani tem 71 anos – ambos como risco de morte devido à Covid-19. A decisão foi tomada mesmo com argumento da acusação de que o ex-prefeito já fora vacinado contra a doença.

Bejani foi condenado a oito anos e quatro meses de prisão em regime fechado por ter recebido vantagens indevidas de uma construtora via licitações fraudulentas durante a primeira vez que esteve à frente do Executivo municipal. A expedição do mandado de prisão ocorreu em 6 de julho deste ano. A defesa pediu prisão domiciliar nessa terça-feira (20).