Após ter o jogo com o América, que seria nesta sexta-feira (24), válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro feminino, cancelado pela Federação Mineira de Futebol (FMF), o Social emitiu uma nota para justificar a não regularização das atletas no Boletim Informativo Diário da CBF.

Segundo o comunicado, o clube encontrou dificuldades na publicação dos nomes das suas atletas junto ao órgão máximo do futebol brasileiro. Houve ainda um esforço por parte da Federação Mineira, mas não foi possível a regularização em tempo hábil para a realização da partida. O clube, porém, não esclarece quais foram os problemas enfrentados.

“O clube já tinha realizado todos os procedimentos para a viagem como teste de covid, reserva de hotel e transporte. Por isso, a Federação Mineira de Futebol cancelou a partida e encaminhou o caso para o TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) da FMF. Dessa forma o Social comunica que já está preparando a documentação da defesa com a confiança que a partida seja remarcada”, declarou a equipe, em nota em suas redes sociais.

O Social também não informou quando a regularização das atletas será feita junto à Confederação Brasileira de Futebol. O clube entra em campo no próximo domingo, 3 de outubro, contra o Cruzeiro, às 10h, no Estádio Louis Ensch, em Coronel Fabriciano. Logo, terá mais uma semana para resolver a situação.

Como fica?

A Federação Mineira já havia decretado, como manda o regulamento da competição, cancelado a partida e homologado o resultado favorável ao América, por W.O; com isso, o Coelho foi decretado vencedor por 3 a 0. Entretanto, a situação foi encaminhada ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), com base no artigo 43 do regulamento geral de competições.

Se o Social não entrar em campo no próximo jogo e tiver decretado novo W.O, entende-se como abandono de competição, o que acarretaria sanções previstas no regulamento.

Leia a nota na íntegra

O Social Futebol Clube vem a público esclarecer que nos últimos dias, o clube encontrou dificuldades na publicação dos nomes das suas atletas no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Apesar de todo esforço e ajuda dada pelo departamento de registros da Federação Mineira de Futebol que se mostrou solícita ao nosso problema desde o início, não conseguimos a publicação em tempo hábil para a realização da partida marcada para sexta-feira (24), contra o América, em Belo Horizonte.

Destacamos que o clube já tinha realizado todos os procedimentos para a viagem como teste de covid, reserva de hotel e transporte.

Por isso, a Federação Mineira de Futebol cancelou a partida e encaminhou o caso para TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) da FMF. Dessa forma o Social comunica que já está preparando a documentação da defesa com a confiança que a partida seja remarcada.

Aproveitamos para dizer que as altletas e a comissão técnica continuam empenhada em conquistar o principal objetivo que é o acesso ao Campeonato Brasileiro em 2022. Aproveitamos para convocar a torcida para a partida do próximo domingo (3), contra o Cruzeiro, às 10h, no Luisão.