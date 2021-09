América e Social têm confronto marcado para às 15h desta sexta-feira (24), no estádio das Alterosas, pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro, mas o Coelho pode somar os três pontos por W.O, já que o time de Coronel Fabriciano ainda não registrou suas atletas. A informação foi divulgada pelo portal Onze Minas e confirmada pelo Super.FC.

Sem o registro das jogadoras no BID da CBF, elas não podem entrar em campo por uma competição profissional. A reportagem fez contato com o Social, mas, até a publicação desta matéria, ainda não tinha um posicionamento sobre o caso.

O Social é um clube tradicional do interior de Minas Gerais, que estava desativado desde 2019 por conta de dívidas, mas passou por uma reestruturação e foi reativado nesta temporada com apoio da prefeitura de Coronel Fabriciano e de empresas parceiras.

Na quarta-feira (22), em entrevista ao Super.FC, o diretor de futebol do clube, Breno Mendes, falou sobre as dificuldades em disputar o Estadual.

“Eu acho que o futebol do interior merece ser tratado com carinho. Não só o feminino, mas de forma especial o feminino. Isso a federação tem feito. Tem baixado taxas, tem sido parceira dos clubes, dando oportunidades para os clubes participarem. A gente sabe que as despesas são muito altas com viagens, documentação, transferências, mas eu tenho certeza que, com todo mundo ajudando, a gente consegue fazer um campeonato de alto nível como o futebol feminino merece aqui em Minas Gerais”, disse Breno ao Super.FC