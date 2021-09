Morreu na manhã desta sexta-feira (24) a adolescente de 15 anos, que havia sobrevivido ao ataque brutal sofrido por ela e os dois irmãos menores dentro de casa.

Na última quinta-feira (23), o pai da vítima, um homem de 43 anos, ateou fogo na residência com a família dentro. Morreram no local o homem e os dois filhos dele – uma criança de cinco anos e um bebê de dois anos. O crime aconteceu em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte.

A adolescente que sobreviveu ao incêndio, que também é filha do suspeito, foi socorrida com 90% do corpo queimado. Ela foi encaminhada ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

No entanto, a jovem não suportou os ferimentos e morreu por volta das 6h30 da manhã desta sexta-feira, conforme informado pela equipe de Assistência Social do Hospital Municipal de Esmeraldas à reportagem de O TEMPO.

Cenário

Nossa reportagem esteve nesta sexta-feira (24) na rua Antônio Fernandes, no bairro Tijuco, na casa onde a tragédia familiar aconteceu. A casa estava aparentemente vazia. Após o incêndio, a fachada da residência se manteve aparentemente intacta. Entretanto, as portas e janelas estavam retorcidas e parte dos vidros estavam quebrados.

No quintal tinha uma moto, um veículo com o vidro frontal quebrado e uma bicicleta infantil rosa. Conforme vizinhos da moradia, os veículos pertenciam a família. O portão estava trancado com uma corrente.

Lei do Silêncio

Em respeito a mãe das crianças, pessoas que moram próximo da casa onde o crime aconteceu, decidiram não se pronunciar sobre o ocorrido.

“Em respeito a mãe das crianças que está completamente sem chão e pelo luto das criancinhas vamos todos ficar calados. Mas o que posso afirmar é que o bairro amanheceu de luto,” disse uma vizinha que preferiu não ter a identidade revelada.

Solidariedade

À reportagem vizinhos relataram que a mulher não possui familiares próximos, por isso, toda a rua está fazendo uma força-tarefa para ajudá-la. “Ela não tem familiares na cidade. Todos os parentes moram no Norte do Estado e não poderão acompanhá-la. Então resolvemos ajudar. Não vamos deixá-la sozinha.

“Minha irmã está acompanhando e ajudando na tomada de todas as providências quanto a liberação dos corpos, que ainda não tem data para liberação,” disse uma vizinha que preferiu o anonimato.

Cuidados

Conforme informado pela equipe de Assistência Social do Hospital Municipal de Esmeraldas à reportagem, a mulher está recebendo auxílio emocional e cuidados médicos de uma equipe especializada. Nesta manhã, a mulher recebeu a notícia da morte dos filhos por assistentes sociais e psicólogos. Após a notícia, ela recebeu amparo médico.

Corpos ainda não têm data para liberação

Segundo fontes ligadas ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, os corpos do homem e das duas crianças – de 5 e 2 anos, ainda não possuem data prevista para liberação. “Os corpos estão muito carbonizados. Nesses casos o IML só pode liberar os corpos após análises de arcada dentária. O corpo da adolescente ainda não foi encaminhado ao IML, e acredito que não será, porque ela morreu no hospital”, explicou a fonte que preferiu o anonimato.

A Polícia Civil informou que a família compareceu ao IML para a liberação dos corpos. “Tão logo todos os trâmites sejam concluídos, os corpos serão liberados’, pontuou a nota.

Hospital João XXIII

À reportagem o Hospital João XXIII disse que eles estão embasados pela lei de sigilo de prontuário médico. Por isso, o hospital não pode prestar informações sobre quadro clínico de pacientes.