Uma dupla, formada por um homem, de 30 anos, e uma mulher, de 23 anos, roubou bolsas, foi perseguida pela PM e acabou detida. O crime ocorreu por volta das 19h dessa quinta-feira (23) no bairro Santo Antônio, na região Centro-Sul de BH.

De acordo com informações da PM, a dupla tinha roubado a bolsa de uma mulher, de 32 anos, entrou em um carro e saiu em direção à avenida Nossa Senhora do Carmo. Ela desrespeitou a ordem de parada, tentou atingir os militares e fugiu em disparada, colocando os pedestres em riscos.

Em determinado momento, a mulher pulou do carro em movimento para fugir da PM. Ela sofreu escoriações e acabou presa. O condutor do veículo também foi detido. Com eles, foram encontradas as bolsas da vítima e de uma outra pessoa roubada anteriormente.

Eles assumiram os crimes e foram levados para a 3ª Delegacia de Plantão da Polícia Civil. O carro foi removido para um pátio.