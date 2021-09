­Transformar o casamento em um momento único é o desejo de quase todos os casais. O que não faltam são ideias diferentes de enlaces para surpreender os convidados. Mas, em Betim, a irreverência de um noiva para eternizar essa experiência incrível surpreendeu até mesmo a família e os amigos dos pombinhos.

Ao som de “La Casa de Papai”, uma versão da música “Bella Ciao”, que se popularizou no Brasil após a série “La Casa de Papel”, e com direito a muitos passinhos animados junto dos personagens infantis “Chiquinha”, “Fofão” e “Máscara”, Sthefani Cordeiro dos Santos, de 26 anos, e Valmário Oliveira Pereira, de 31, foram levados por um Trem da Alegria, na tarde desta sexta-feira (24), ao Cartório de Registros de Betim, onde oficializaram a união.

“Sempre sonhei me casar para poder ir ao casamento de trenzinho. Gosto desde criança. Ficava admirada de vê-lo passando pelas ruas dos bairro. Sempre achei muito divertido. Adoro os personagens infantis que ficam dançando nele. Uma vez andei em um. Foi uma emoção enorme. Desde então, sempre disse para todo mundo que queria ser levada para me casar nele, mas ninguém nunca acreditou”, contou a estudante.

Obstinada a realizar seu sonho de infância, Kelly, após marcar a cerimônia, passou, então, a orçar a locação de veículos para seu grande dia. Depois de muitas tentativas frustradas, ela somente conseguiu alugar um que coube no orçamento da família, na última quinta (23), aos 45 minutos do segundo tempo.

“Em Betim, eu não estava encontrando um trenzinho, só em Belo Horizonte. E todos os que olhei não compensavam, porque o deslocamento ficaria muito caro. Chegaram a me cobrar R$ 2.500. Quase desisti quando, ontem (nessa quinta, 23), ao voltar de umas compras que fui fazer, meu marido viu um Trenzinho da Alegria na rua. Fomos atrás do carro e, felizmente, conseguimos fechar com o dono dele”, revelou Kelly.

Às 14h30 da tarde desta sexta (24), o trenzinho estacionou-se na porta da residência onde o casal mora, no bairro Jardim Teresópolis, e, sob muita animação, os noivos e os familiares deles embarcaram no veículo para, depois, percorrerem algumas das principais vias da cidade até chegarem ao cartório. “Ninguém acreditava que eu seria capaz. Nem consegui dormir de tanta ansiedade. Confesso que fiquei mais emocionada com o trenzinho do que com o casamento”, brincou a noiva.

E quem pensa que o casal ficou intimidado quando disseram que eles iriam “pagar mico” com a ideia inusitada está enganado. “Essa é a realização de um sonho. Nunca tive o desejo de me vestir de noiva, de fazer uma grande festa. A minha maior vontade era estar com a minha família e ir de trenzinho para o casamento. Não me preocupo com o que as outras pessoas pensam. Queria era concretizar o meu grande sonho. Estou muito feliz”, disse Kelly.

“Ela é meu porto-seguro, minha pilastra. Tudo o que eu preciso, ela está ali junto comigo. Do mesmo jeito, eu encaro os sonhos dela. Se o sonho dela era se casar em um trenzinho, não pensei duas vezes em correr do sonho dela”, completou o noivo.