Uma perseguição policial fechou totalmente a avenida Antônio Carlos, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, e assustou quem passava pelo local por volta de 17h30, desta quinta-feira (23). Com até um helicóptero rondando a via, muitas pessoas postaram as imagens nas redes sociais curiosas para saber o que aconteceu.

De acordo com a Polícia Militar, uma mulher de 30 anos foi assaltada e teve o carro e o celular roubados. Ela tinha acabado de estacionar em uma rua do bairro Engenho Nogueira, também na Pampulha, quando um homem de 35 anos desceu armado de uma caminhonete e anunciou o assalto. Ele fugiu com o veículo.

As testemunhas e a vítima perceberam que ele utilizava uma tornozeleira eletrônica e deram as características dele. A polícia conseguiu monitorá-lo por meio da tornozeleira e descobriu que ele estava na avenida Antônio Carlos. A via foi completamente fechada temporariamente para que o suspeito fosse procurado.

Policiais em uma motocicleta encontraram o suspeito em um Voyage, ele tentou fechar o vidro ao ver os militares. Com ele foram encontrados dois celulares e R$ 2.027. Por meio de imagens enviadas pelo celular, a vítima e as testemunhas reconheceram o suspeito e ele foi encaminhado à Polícia Civil. O carro da vítima e a arma utilizada no assalto não foram encontrados e nem demais suspeitos que tenham contribuído com o crime.