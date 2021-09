O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Há controvérsias.

Virtuais finalistas do campeonato paulista, Osasco e Bauru jogam pela primeira vez na temporada.

Em tese, o jogo vale pouco, afinal os dois se encontrarão na decião. Quem vencer terá o direito de decidir o estadual em casa, o que na verdade conta pouco se levarmos em conta que Osasco foi campeão longe dos seus domínios em 2020.

A responsabilidade é de Bauru.

Time completo, inclusive com as estrangeiras, e as jogadoras que foram ao Sul-Americano, casos de Nyeme e Mayany. Força máxima.

Aliás, será o reencontro da central dispensada por Osasco. Do outro lado Tifanny enfrentará Bauru pela primeira vez na carrreira.

Nia Reed e Odina Aliyeva estão à disposição de Rubinho. Um bom teste para as duas gringas, não definitivo.

Ainda sem poder contar com Fabiana e Adams, Osasco é Tifanny e Michelle.

Se as duas estiverem inspiradas dá jogo. Caso contrário, não dá jogo.