A Campanha de Vacinação Antirrábica em Betim começa neste sábado (25). Neste ano, a prefeitura pretende imunizar gratuitamente 37 mil cães e gatos contra a raiva. Para atender os pets de todos os betinenses, um cronograma com diversos postos de vacinação espalhados nas dez regionais foi montado. A ação vai até o dia 23 de outubro.

“Diante da pandemia da Covid-19, organizamos esse cronograma para evitar a aglomeração de pessoas, sem deixar de atender a toda a população. O objetivo da campanha é proteger os animais e os donos, porque, embora a doença da raiva não seja registrada em humanos e em cães e gatos em Betim há anos, o vírus da raiva pode ser transmitido para os humanos e é letal”, salientou a médica veterinária do Centro de Controle de Zoonoses e Endemias, Marli Alvarenga Moreira Gonçalves.

Devem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de vida. Cadelas e gatas prenhas, ou amamentando, também podem ser vacinadas contra a raiva. Já os pets que se imunizaram no ano passado também devem se proteger com a vacina neste ano.

Força-tarefa

O Dia D da campanha será no sábado (25), nas regionais Centro, Alterosas, Norte, Vianópolis, Teresópolis, Citrolândia, Imbiruçu e PTB. Na data, vários postos de vacinação vão funcionar, das 9h às 16h. Para essas regiões, a ação ocorre também de segunda a sexta-feira, a partir de segunda (27), e segue até o dia 22 de outubro, das 9h às 16h30.

Nas regionais Icaivera e Petrovale, que são menos populosas na cidade, a vacinação será realizada apenas em um único sábado. No Icaivera, o Dia D acontecerá em 2 de outubro, das 9h às 15h. Já no Pretrovale, será no dia 23 de outubro, das 9h às 17h.