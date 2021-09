Um jovem de 23 anos conseguiu acionar a polícia e ser resgatado de um sequestro com cárcere privado e espancamento em Patrocínio, no Alto Paranaíba, nesta quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que foi sequestrada por um trio enquanto estava de bicicleta e obrigada a entrar em um carro.

O rapaz foi levado para um cativeiro, na noite de quarta-feira (22), onde foi espancado com socos e chutes. Os sequestradores disseram que pretendiam matá-lo porque ele é suspeito de um estupro.

Durante uma distração dos sequestradores, a vítima conseguiu pegar o telefone de um deles, ligar para o 190 e acionar os militares. Ela foi resgatada na tarde desta quinta-feira. Quando os policiais chegaram ao cativeiro, os suspeitos conseguiram fugir.

A polícia recebeu informações que os suspeitos estariam em uma outra residência da cidade. Eles foram até o local e encontraram um homem de 29 anos que tentou fugir, mas foi alcançado. Ele foi reconhecido como um dos sequestradores e preso. Na casa foram encontradas drogas, armas e munição.

A vítima estava com lesões pelo corpo e foi encaminhada a um hospital e o caso repassado à Polícia Civil para investigações. Os outros dois suspeitos do crime não foram encontrados.