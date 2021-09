Presente em oito dos dez jogos de Vanderlei Luxemburgo à frente do Cruzeiro, o atacante Thiago falou sobre a partida contra o CSA, marcada para este domingo (26), às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jovem de 20 anos acredita que a presença da torcida tem sido fundamental para a equipe nos jogos mais recentes da competição nacional. Por isso, pede o incentivo dos torcedores no jogo que será disputado na Arena Independência.

“Apoio da torcida é sempre importante. Nos jogos que a gente teve dentro de casa, a torcida foi fundamental naquele gás, naquele incentivo a mais, não tenho dúvida que, no jogo de domingo, contra o CSA, não será diferente. Vamos em busca da vitória”, afirmou em entrevista coletiva.

O Cruzeiro fez, até agora, três partidas com a presença de público – as vitórias sobre Confiança e Ponte Preta e o empate diante do Operário-PR. O primeiro foi disputado no Mineirão, enquanto os dois seguintes ocorreram na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.