A terceira temporada do “Top Chef Brasil” estreia nesta sexta-feira (24), às 23h15, na RecordTV. Neste ano, o programa, que mescla competição gastronômica com confinamento, contará com 15 chefs – entre eles os mineiros Djalma Santos, de Sete Lagoas, e Felipe Salles, de Elói Mendes. O apresentador Felipe Bronze, ao lado dos jurados e da direção, promete uma edição com brigas e alianças, além de romance: um casal surgiu nas gravações.

“O aspecto reality show desta temporada está maior do que nas outras. Acho que fomos adquirindo confiança de saber o quanto precisamos deixar de espaço para a competição culinária em si e para o confinamento, que se conecta com isso. Desta vez, isso aconteceu de um jeito muito orgânico. As questões da convivência passaram, inclusive, para a competição”, disse Rodrigo Carelli, diretor do gênero na RecordTV.

Felipe Bronze fez questão de pontuar a disputa na cozinha. O apresentador, que também faz parte do time de jurados, garante que ele, a crítica de gastronomia Ailin Aleixo e o chef Emmanuel Bassoleil estão mais exigentes do que nunca – não é “A Fazenda”, mas tem fogo no feno, ou melhor, na panela!

“A gente procura a perfeição na cozinha, é o que queremos, mas também buscamos a personalidade. Vamos ver de tudo um pouco, pois o conceito de perfeição pode ser subjetivo, mas a gente leva ele no extremo, a ferro e fogo. Para sabermos quem vai levar o prêmio, a pessoa tem que merecer”, afirmou Bronze.

Spoiler!

Nem só de rivalidade e brigas será a terceira edição do “Top Chef Brasil”. Segundo Chica Barros, diretora geral do programa, um relacionamento nasceu durante as gravações. “São parceiros, mas são adversários, tem muita emoção e drama”, pontuou a diretora.