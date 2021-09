Depois de registrar a quarta queda consecutiva, a taxa de transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte chegou a 1,02 nesta sexta-feira (24). Na última terça (21), o indicador estava em 1,08. Atualmente o parâmetro está no nível amarelo, de alerta, mas abaixo de 1 atinge a zona verde, a mais branda da pandemia.

Além disso, outro indicador da doençatambém melhorou nas últimas 24 horas. A ocupação das UTIs reduziu de 43,5% para 42,8%. Já a ocupação das enfermarias subiu de 30,5% para 30,7%. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).

O levantamento revela que hoje a capital tem 2.070 pessoas infectadas com o vírus. Foram 421 confirmações no período de um dia, o que fez saltar para 282.097 desde o início da pandemia. Além disso, o município contabilizou 14 mortes no intervalo de 24h, o que elevou para 6.697 os óbitos.

Com relação à vacinação, 82,4% da população adulta recebeu a primeira dose e 50,7% dos moradores com mais de 18 anos completaram o esquema de imunização.