Moradores de Belo Horizonte com 18 anos, vacinados com a Coronavac, recebem neste sábado (25) a segunda dose do imunizante. De acordo com a Prefeitura da capital, podem comparecer aos pontos de vacinação pessoas cuja data no cartão de vacinação esteja marcada para até o dia 2 de outubro.

Para receber a segunda dose do imunizante é necessário levar, além do cartão de vacinação, documento de identidade, CPF e comprovante de residência. O horário de funcionamento dos locais de aplicação das vacinas aos sábados é das 7h30 às 14h para pontos fixos e extras, e das 8h às 14h para pontos de drive-thru.

Os endereços para a vacinação de pessoas com 18 anos podem ser consultados neste link.

Confira a programação para os próximos dias:

– Dia 26, domingo: não haverá vacinação.

– Dia 27, segunda-feira: segunda dose para pessoas de 48 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 27, as pessoas de 48 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 4 de outubro;

– Dia 28, terça-feira: segunda dose para pessoas de 47 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 28, as pessoas de 47 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 5 de outubro;

– Dia 29, quarta-feira: primeira dose para adolescentes de 17 anos, completos até 30 de setembro, sem comorbidades e dose de reforço para idosos de 77 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo;

– Dia 30, quinta-feira: segunda dose para pessoas de 46 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 30, as pessoas de 46 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 7 de outubro;

– Dia 1º, sexta-feira: segunda dose para pessoas de 45 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 1º de outubro, as pessoas de 45 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 8 de outubro;

– Dia 2, sábado: segunda dose para pessoas de 44 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 2, as pessoas de 44 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 9 de outubro.