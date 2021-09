O Campeonato Mineiro Masculino de vôlei teve sequência nesta sexta-feira (24), com mais duas partidas válidas pelo grupo B. Na abertura da rodada dupla no ginásio poliesportivo General Rubens Mário Brum, em Araguari, o Brasília Vôlei se reabilitou da derrota na estreia e bateu o Olympico Apan Eleva por 3 sets a 1, parciais de 25/21, 25/23, 20/25 e 25/16.

No segundo jogo, Fiat Gerdau Minas e Azulim Gabarito Uberlândia empatavam em 1 set a 1 (25/17 e 17/27), mas a forte chuva na cidade danificou o teto do ginásio e as goteiras interromperam a partida antes de começar o terceiro set. Após a paralisação, as equipes voltaram ao jogo, mas a partida precisou ser interrompida novamente.

Depois de algum tempo de paralisação, a arbitragem decidiu encerrar o confronto. A Federação Mineira de Vôlei ainda não confirmou, mas o jogo deverá continuar na próxima na próxima sexta-feira (1º).

Neste sábado (25), as quatro equipes voltam à quadra, novamente em Araguari. No primeiro confronto do dia, o Minas pega o Brasília, às 18h. Na sequência, às 20h, o Uberlândia mede forças contra o Olympico.

A disputa

Os times foram divididos em dois grupos, mas todos se enfrentam na fase de classificação, com os quatro melhores garantindo presença nas semifinais, que acontecem no dia 7 de outubro. A final acontece no dia 8.

Grupo A: Sada Cruzeiro, MOC América e Praia Uberlândia.

Grupo B: Fiat Gerdau Minas, Azulim Gabarito Uberlândia, Olympico Apan Eleva e Brasília Vôlei.