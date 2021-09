Autor do Projeto de Lei (PL) que regulamenta o transporte fretado interestadual em Minas Gerais, cujo vejo parcial foi anunciado pelo governador Romeu Zema (Novo) na manhã desta sexta-feira (24), o deputado Alencar da Silveira Jr. (PDT) afirma que o chefe do Executivo está “colocando o transporte clandestino acima do regular”. Ele argumenta que Zema tomou uma “decisão precipitada” e acredita que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) pode derrubar o veto do governador.

“O governador tremeu quando viu os aplicativos. Há 25 dias, acompanhamos uma campanha com contratação de publicidade, propaganda em clube. Um lobista andando para baixo e para cima [da ALMG]. Mensagens entupindo as caixas postais dos políticos. Ele tomou uma decisão precipitada. Desregulamentando um transporte que é regulamentado. O governador esqueceu que estamos discutindo planejamento, não transporte por aplicativo. Zema está dando uma concessão para os caras, colocando o transporte clandestino acima do regular”, defende.

deputado ainda diz que o PL não tratava sobre transporte por aplicativo. “A lei que propus tratava exclusivamente da flexibilização do serviço de fretamento. Para os aplicativos, tenho um projeto específico que garante a gratuidade de idosos e pessoas com deficiência, assim como acontece nos ônibus regulares”, conclui.