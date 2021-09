A bola rola neste domingo (26) para América e Flamengo na Arena Independência, às 11h, em jogo válido pela 22ª rodada da Série A. De um lado, os mineiros em recuperação no campeonato, com quatro jogos de invencibilidade. Do outro, o Rubro-Negro que vem de tropeço diante do Grêmio.

O Coelho volta à Arena Independência, onde conquistou quatro das cinco vitórias que tem no Brasileirão (Santos, Fluminense, Ceará e Athletico-PR). O aproveitamento em casa ainda é baixo, 45%. Mas o suficiente para inspirar a equipe de Vagner Mancini a buscar mais um triunfo.

O adversário por sua vez, tem bom desempenho como visitante; ocupa a quinta posição no ranking. Foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas longe de seus domínios; aproveitamento de 67%.

Preparação para o jogo

As duas equipes tiveram um curto período de treinamentos. O América jogou na quarta-feira (22) com o São Paulo, e empatou sem gols no Morumbi. O Flamengo entrou em campo pela Copa Libertadores, e venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, pelo primeiro jogo da semifinal do torneio. Foram apenas dois dias de treinos. O América tem o retorno de Lucas Kal.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA X FLAMENGO

Motivo: vigésima segunda rodada da Série A

Data: 26 de setembro de 2021

Horário: 11h (Brasília)

Local: Arena Independência

Transmissão: Premiere e Rádio Super 91,7 FM

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Michael Stanislau (FIFA/RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (CBF/RS)

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Ademir; Felipe Azevedo, Mauro Zárate e Ribamar. Técnico: Vagner Mancini.

Flamengo: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, David Luiz e Renê; Willian Arão, Andreas, Michael, Vitinho e Bruno Henrique; Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.