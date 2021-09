Betim atingiu a marca de 70% da população do município vacinada com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Betim tem uma população estimada de 450.024 habitantes, destes 315.102 já receberam uma dose de uma das vacinas ofertadas pelo SUS.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, 303.634 pessoas receberam a primeira dose dos imunizantes que têm esquema vacinal de duas doses – CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer – e 11.468 receberam a dose única, do imunizante da Jansen. Estão com o esquema vacinal completo, ou seja, receberam duas doses ou dose única, 155.602 pessoas, 34% da população.

No início do mês de setembro, a prefeitura finalizou a aplicação da primeira dose para a população adulta e iniciou a imunização dos os adolescentes com e sem comorbidades – nesta sexta (24), foi a vez da faixa etária de 15 anos.

O município também já está aplicando a dose de reforço, desde de 14 de setembro, para idosos acima de com 80 anos ou mais, que receberam a segunda dose da CoronaVac há mais de seis meses, e as pessoas imunossuprimidas. Até o momento, 471 pessoas receberam a dose de reforço.

Atualmente, Betim está aplicando a primeira dose da vacina em adolescentes de 15 anos. A segunda continua sendo aplicada, conforme o cronograma da campanha de vacinação para diversos grupos.

Balanço vacinação:

Total de doses aplicadas: 459.707

Dose 1: 303.634

Dose 2: 144.134

Dose única: 11.468

Dose reforço: 471

Cronograma de vacinação

Dose 1

Adolescentes de 15 anos

Sexta-feira, 24 de setembro

Local: 37 UBSs

Horário: das 8h às 17h

Dose 2

Caminhoneiros

Conforme data aprazada no cartão de vacina

Local: Betim Shopping – avenida Edmeia Mattos Lazzarotti, 1.655, Ingá

Horário: das 8h às 17h

Gestantes, puérperas, lactantes e trabalhadores da saúde

Na data aprazada no cartão de vacinas

Anexo do Cerest – rua Tocantins, número 301, Brasileia

Horário: das 8h às 17h

População em geral e pessoas com comorbidades

Na data aprazada no cartão de vacina

Local: 37 UBSs

Horário: das 8h às 17h

Dose 3

Idosos com 80 anos ou mais que receberam a Coronavac

Local: nas 37 UBSs

Horário: das 8h às 17h

Pessoas imunossuprimidas

Local: anexo do Cerest – rua Tocantins, 301, Brasileia

Horário: das 8h às 17h

Idosos residentes em ILPIs

Conforme agendamento com a instituição.