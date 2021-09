A cidade do Rio de Janeiro conclui hoje (25) seu calendário de vacinação de adolescentes com primeira dose do imunizante contra a covid-19, no segundo dia de imunização de meninos e meninas de 12 anos de idade.

Apesar de cumprir o calendário, a Secretaria Municipal de Saúde informou que ainda faltam ser vacinados com a primeira dose 127 mil adolescentes no município, ou seja, cerca de 25% da população na faixa etária de 12 a 17 anos.

Nas demais faixas etárias, o percentual de não vacinados é bem menor. Na faixa de 18 a 19 anos, por exemplo, os não vacinados representam apenas 6%. De 20 a 29 anos, a prefeitura estima que apenas 3% não se vacinaram. Já na população acima de 40 anos, a taxa de vacinação estimada é de 100%.

A taxa de vacinação da população com 12 anos ou mais deve chegar a 97,8% com a primeira dose ou dose única. Como ainda faltam pessoas para serem vacinadas a prefeitura também está vacinando hoje pessoas com 13 anos ou mais que tenham perdido suas datas no calendário.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, as três vacinas usadas no Rio de Janeiro, CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, estarão disponíveis nos postos de saúde da cidade para aplicação como primeira dose. “Neste sábado, excepcionalmente, o usuário pode escolher qualquer uma das vacinas. É a primeira repescagem de sábado com as três [vacinas]”, disse ontem (24), em entrevista coletiva.

A Secretaria de Saúde também segue imunizando pessoas com segunda dose, conforme data marcada no comprovante de vacinação. Estima-se que 67,3% da população adulta já tenham sido vacinadas com as duas doses.

Hoje também estão sendo imunizados com dose de reforço os idosos com 84 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose até o dia 28 de fevereiro e pessoas com alto grau de imunossupressão que tenham 40 anos ou mais.

Os postos de saúde ficarão abertos até as 17h.