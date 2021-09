O Cruzeiro deve voltar a contar com o auxílio de Pedro Lourenço, patrocinador e mecenas do clube, para quitar os atrasados com o elenco e demais colaboradores. O Super.FC apurou que já houve uma conversa de membros do departamento de futebol com o empresário a fim de acertar as pendências com o grupo nos próximos dias.

A ideia é colocar novamente em dia a folha salarial do futebol. Há dívida de dois meses com atletas, membros da comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo e diretores. O desejo da cúpula é que isso seja resolvido no decorrer da próxima semana.

O empresário Pedro Lourenço está disposto a auxiliar o clube com o intuito de deixar o elenco motivado para o decorrer da temporada. A manutenção das contas em dia era um pedido de Vanderlei Luxemburgo antes de sua chegada à Toca da Raposa II para assinar contrato até o fim de 2022.

Em dificuldade financeira, o clube contou com aporte de Pedro Lourenço em agosto para pagar os atrasados. Sem o auxílio do empresário, voltou a ter pendências com o plantel nos últimos dois meses.

A própria diretoria confirmou na última quarta-feira (22) que há débitos em aberto com o elenco: “É de conhecimento público que o Cruzeiro possui pendências em aberto com seus colaboradores. No entanto, a diretoria tem trabalhado incansavelmente para regularizar essa situação o quanto antes e mantido diálogos recorrentes com profissionais de todas as áreas”.