Um curto-circuito no quarto de um bebê de um ano provocou um incêndio na manhã deste sábado (25) em um apartamento no quinto andar de um prédio no bairro Vila Verde, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O fogo destruiu três dos cinco cômodos do imóvel, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. No momento em que o fogo começou, a criança e os pais estavam em casa, mas conseguiram sair a tempo.

Ainda conforme os bombeiros, quatro equipes estiveram no local e apagaram as chamas utilizando 500 litros de água. Apesar da destruição de três cômodos do imóvel, não houve comprometimento da estrutura do prédio e não foi necessária a evacuação dos moradores.